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В Санкт-Петербурге блокадницу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Петербурге блокадницу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч за дискредитацию армии
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Людмилу Васильеву за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 84-летняя женщина пережила блокаду. По данным канала, на нее составили протокол якобы из-за пикета с плакатом против СВО.

В начале апреля этого года невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей сына советского писателя Александра Галича, предстоятеля Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию российской армии.

Как писала «Лента.ру», 11 марта 2022 года силовики нашли видео, на котором Михнов-Вайтенко говорит, что Россия «начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа».

В январе 2025 года Нагатинский районный суд Москвы десять раз оштрафовал барда Андрея Буянова за посты в соцсети «ВКонтакте» по статье о дискредитации российской армии.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.

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