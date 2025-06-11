Появились подробности о состоянии пассажира, которому стало плохо в самолете S7

Mash: пассажира, которому стало плохо на борту S7, увезли в больницу из Кольцово

Пассажира, которому стало плохо на борту самолета S7, увезли в больницу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«‎Мужчина упал в обморок во время полета, экипаж принял решение передать его врачам. Самолет отправится в Питер после заправки», — сказано в сообщении.

Лайнер следовал по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург. Когда мужчине на борту стало плохо, пилоты приняли решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга.

7 июня в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Boeing-737 с неисправным левым двигателем. В экстренных службах рассказали, что воздушное судно благополучно приземлилось в 11:32 мск.

4 июня на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Якутск, вспыхнул принадлежащий одному из пассажиров пауэрбанк. В результате в салоне произошло задымление и оплавилось ковровое покрытие.

Ранее в Республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.