В Екатеринбурге экстренно сел самолет, следовавший в Петербург

Пассажирский самолет, принадлежащий компании S7 Airlines, экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Лайнер следовал по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург. Однако одному из находившихся на борту пассажиров стало плохо, поэтому пилоты приняли решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга.

«Медики оказывают ему (пассажиру. — «Газета.Ru») помощь», — говорится в материале.

7 июня в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Boeing-737 с неисправным левым двигателем. В экстренных службах рассказали, что воздушное судно благополучно приземлилось в 11:32 мск.

4 июня на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Якутск, вспыхнул принадлежащий одному из пассажиров пауэрбанк. В результате в салоне произошло задымление и оплавилось ковровое покрытие.

Пассажиры и бортпроводники оперативно обнаружили источник задымления и ликвидировали возгорание. После этого лайнер благополучно приземлился в аэропорту в Якутске.

Ранее в Республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.