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На борту российского самолета взорвался пауэрбанк

ТАСС: замыкание пауэрбанка вызвало задымление в самолете Петербург — Якутск
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Пауэрбанк вспыхнул у одного из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Санкт-ПетербургЯкутск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Инцидент произошел ночью 4 июня.

«Произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади», — сообщил перевозчик.

Пассажиры и бортпроводники оперативно обнаружили источник задымления и потушили возгорание.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска, отметили в авиакомпании.

По данным Telegram-канала SHOT, помогавшая в тушении пауэрбанка пассажирка получила легкие ожоги. Медики оказали ей помощь, когда судно приземлилось. Транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента.

Накануне издание Mirror писало, что в Китае рейс China Southern Airlines CZ6850, следовавший из Ханчжоу в Шэньчжэнь, был экстренно возвращен вскоре после взлета из-за возгорания пауэрбанка. Всего через 15 минут после вылета пассажиры заметили дым, поднимавшийся из багажной полки. По словам очевидцев, когда черный дым начал заполнять салон, стюардесса прибежала с небольшим огнетушителем в руках, пока некоторые из пассажиров поддались панике.

Пилоты приняли решение развернуть самолет и благополучно посадили его в международном аэропорту Ханчжоу. Представитель авиакомпании сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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