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Шлосберга отправят под домашний арест

РБК: следствие попросило отправить Шлосберга под домашний арест
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Павел Бедняков/РИА Новости

Следствие попросило отправить заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) под домашний арест, сообщает РБК со ссылкой на зампреда псковского отделения партии Яну Иванову.

В отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Утром 10 июня в квартире политика, в которой также проживает его 96-летний отец Марк Шлосберг, в Пскове прошли обыски. Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы.

2 октября 2024 года в квартире Шлосберга уже проходили обыски. Тогда они были связаны с уклонением политика от исполнения обязанностей иноагента. Тогда же Шлосберга привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.

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