Российский политик стал фигурантом уголовного дела после дебатов с историком

В отношении председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии в Telegram-канале.

Уточняется, что дело о повторной дискредитации возбудили из-за дебатов Шлосберга с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом) (признан в РФ иностранным агентом). Утром 10 июня в квартире политика в Пскове прошли обыски.

По информации пресс-службы, силовики также обыскали квартиру отца Шлосберга и офис псковского «Яблока», откуда изъяли всю технику.

По данным пресс-службы, Шлосберг вместе с адвокатом Владимиром Даниловым на данный момент находится в УВД и ждет допроса.

2 октября 2024 года в квартире Шлосберга также прошли обыски. Тогда они были связаны с уклонением политика от исполнения обязанностей иноагента.

В том же месяце Шлосберга привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. В объединенном пресс-службе судов Псковской области уточнили, что политик разместил в соцсетях некий материал, при этом не указал свой статус иноагента. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.