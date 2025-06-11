Аэропорт в Калуге возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Грабцево в Калуге, где были введены ограничения на работу, возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:40 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — отметил Кореняко.

Аэропорт в Калуге прекратил принимать и выпускать самолеты в ночь на 11 июня. Тогда же были введены временные ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Последний возобновил работу в штатном режиме примерно в 6:15 мск.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи в регионах страны были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Их сбили в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

Больше всего дронов — 16 — перехватили в небе над Воронежской областью. Еще восемь БПЛА ликвидировали в Курской области, пять — в Тамбовской области, два — в Ростовской области. Кроме того, один беспилотник нейтрализовали над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево, несмотря на угрозу атаки дронов.