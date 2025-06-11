В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В аэропорту <...> сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:15 мск.

Временные ограничения на работу аэропорта в Саратове ввели в ночь на 11 июня. Тогда же принимать и отправлять самолеты прекратила воздушная гавань в Калуге. Как рассказал Кореняко, ограничительные меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ночью 10 июня несколько российских аэропортов приостановили работу. В том числе принимать и выпускать самолеты перестали воздушные гавани в Ижевске, Нижнекамске, Казани, Кирове, Санкт-Петербурге и Москве. Позже они возобновили работу в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня в регионах страны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе аэропорта Домодедово в Москве.