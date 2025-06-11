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В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за протестов

Мэр Лос-Анджелеса Басс ввела комендантский час в некоторых районах города
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David Swanson/Reuters

В некоторых районах Лос-Анджелеса введен комендантский час из-за продолжающихся протестов. Об этом в соцсети X сообщила мэр города Карен Басс.

«Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в 8 вечера в центре Лос-Анджелеса. <...> Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы арестуют лиц, нарушивших комендантский час», — говорится в сообщении.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Протесты начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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