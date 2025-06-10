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Политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе

Политолог Дробницкий: протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы
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David Swanson/Reuters

Протестами в Лос-Анджелесе руководит Демократическая партия США, которая завезла мигрантов и мобилизовала их на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что силовики, несмотря на серьезную экипировку, находятся исключительно в оборонительной позиции и не проводят массовых задержаний.

В Калифорнии не утихают бунты, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной полиции США. За прошедшую неделю ее сотрудники задержали в городе 118 мигрантов. Из-за этого 6 июня жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов Парамаунт и Комптон вышли на улицы. Поначалу протесты носили мирный характер, однако Трамп решил ввести в город Нацгвардию. Это спровоцировало беспорядки и конфликт с губернатором штата Гэвином Ньюсоном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Калифорнии сгорел город, в котором снимали «Мир Дикого запада».

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