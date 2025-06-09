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В Израиле решили показать Грете Тунберг фильм об атаке ХАМАС в 2023 году

Министр Кац: Грете Тунберг покажут фильм о «зверствах ХАМАС» в 2023 году
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Активистам с задержанного израильскими военными судна Madleen, включая шведку Грету Тунберг, покажут документальный фильм об атаке палестинского движения ХАМАС в 2023 году. Соответствующее поручение дал министр обороны Израиля Исраэль Кац, которого цитирует ТАСС.

«Уместно, чтобы антисемитка Грета и ее друзья, поддерживающие ХАМАС, узнали, за какую террористическую организацию они выступают, какие зверства она совершила в отношении женщин, стариков и детей», — высказался глава минобороны еврейского государства.

Он также поздравил военных с «безопасным захватом» корабля Madleen.

Накануне стало известно, что израильские солдаты провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров похищена. Среди задержанных, по их утверждению, — Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа, а члены группировки ХАМАС проникли в приграничные районы, где взяли в плен сотни заложников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Тель-Авив снял эмбарго для российских компаний на продажу туров в Израиль.

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