В США беспорядки перекинулись с Калифорнии на другие штаты

CNN: протесты против иммиграционных рейдов начались в Техасе, Кентукки и Джорджии

Протесты из-за рейдов против нелегальных мигрантов распространились с Калифорнии на Техас, Кентукки и Джорджию. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что протесты прошли в Остине и Далласе.

Телеканал CNN также передает, что в крупнейших городах штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилл и Атланта — прошли антииммиграционные протесты.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Протесты начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе.