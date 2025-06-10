Появились новые подробности о напавшем с ножом на людей в Амстердаме

NOS: напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался дезертиром ВСУ

Мужчина, который напал на людей с ножом в центре Амстердама, оказался дезертиром из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

По данным журналистов, подозреваемый вступил в ВСУ в 2019 году. В 2023 году он получил контузию в результате взрыва гранаты, после чего его перевели на административную работу в одной из бригад.

Телерадиокомпания отметила, что позднее гражданину Украины разрешили отправиться в Чехию, чтобы навестить мать. Приехав в страну, мужчина отказался возвращаться обратно, следует из материала.

По информации NOS, подозреваемый объяснил свое решение о нападении на людей желанием попасть в европейскую тюрьму. Его сослуживцы рассказали, что мужчина мечтал оказаться в заключении в Норвегии, чтобы о нем «заботились до конца».

Нападение в центре Амстердама произошло в конце марта. По данным полиции, инцидент случился недалеко от площади Дам. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.

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