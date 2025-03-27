В центре Амстердама неизвестный напал с ножом на людей

При нападении мужчины с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек

Полиция Амстердама сообщила на своей странице в социальной сети X, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам.

«Мы находимся на улице Синт Николас недалеко от площади Дам после сообщения о нападении с ножом и раненых», — сказано в сообщении.

Сама площадь оцеплена. Известно о пять пострадавших. Подробности случившегося не приводятся.

21 марта сообщалось, что человек в костюме Микки Мауса напал с ножом на туристов в Италии, которые отказались платить за фотографию. В Неаполе человек, переодетый в костюм Микки Мауса, стал героем скандала. По сообщениям местных жителей и туристов, он вымогает деньги у тех, кто фотографируется с ним, а в случае отказа угрожает ножом. Инциденты происходят на популярной туристической улице Виа Толедо. Местный депутат Франческо Эмилио Борелли заявил, что в социальных сетях появились видео и сообщения, в которых очевидцы утверждают, что аниматор был замечен с холодным оружием в руках, призвав полицию провести тщательное расследование.

Ранее россиянин угрожал таксисту ножом из-за стоимости поездки.