Стали известны подробности вооруженного нападения на людей в Амстердаме

Напавшим с ножом на людей в Амстердаме оказался мужчина с Украины. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба полиции города.

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом в четверг днем, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — говорится в сообщении.

27 марта полиция Амстердама сообщила, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам. В результате происшествия пострадали пять человек. Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции.

До этого сообщалось, что человек в костюме Микки Мауса напал с ножом на туристов в Италии, которые отказались платить за фотографию. В Неаполе человек, переодетый в костюм Микки Мауса, стал героем скандала. По сообщениям местных жителей и туристов, он вымогает деньги у тех, кто фотографируется с ним, а в случае отказа угрожает ножом. Инциденты происходят на популярной туристической улице Виа Толедо. Местный депутат Франческо Эмилио Борелли заявил, что в социальных сетях появились видео и сообщения, в которых очевидцы утверждают, что аниматор был замечен с холодным оружием в руках, призвав полицию провести тщательное расследование.

Ранее россиянин угрожал таксисту ножом из-за стоимости поездки.