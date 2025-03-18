Россиянин угрожал таксисту ножом из-за стоимости поездки

В Ульяновске пассажир такси после поездки угрожал водителю ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина вызвал такси и доехал на нем до места назначения. Пассажир стал выражать недовольство по поводу стоимости оказанной ему услуги и начал конфликтовать с таксистом.

В какой-то момент пассажир достал нож и стал демонстрировать его водителю, угрожая ему физическим устранением. После этого таксист вышел из автомобиля и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие полицейские задержали агрессора. По факту случившегося проводится проверка.

До этого в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. На допросах юноша признался, что планировал под угрозой ножа отобрать у водителя машину стоимостью 750 тысяч рублей.

Ранее россиянин приставал к девушке и изрезал ножом мужчин, заступившихся за нее.