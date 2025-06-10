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Следователи возбудили дело после инцидента с самолетом в Якутии

СК завел дело после ЧП с самолетом Ан-2 в Якутии
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Следователи завели уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-2 в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении.

Росавиация классифицировала случившееся с Ан-2 как аварию. В ведомстве уточнили, что расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием республиканского МТУ Росавиации. Целью называют установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

До этого стало известно, что Ан-2 отображается на радаре.

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что в Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие природных пожаров. По информации журналистов, воздушное судно подало сигнал бедствия и после этого якобы пропало с радаров.

Ранее в джунглях Амазонии в Боливии отыскали пропавший легкомоторный самолет.

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