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В Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие пожаров

SHOT: в Якутии самолет авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Самолет авиапатруля подал сигнал бедствия в республике Саха (Якутия), после чего пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, воздушное судно патрулировало леса в регионе на наличие природных пожаров. В последний раз оно было замечено на радаре, когда находилось на расстоянии примерно в 30 км от села Теплый Ключ.

Ожидалось, что экипаж самолета свяжется с коллегами. Но этого так и не произошло.

«К [...] предположительному месту аварийной посадки выдвинулись сотрудники МЧС [РФ]», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что всего на борту пропавшего воздушного судна находились три человека — два члена экипажа и летчик-наблюдатель от ФБУ «Авиалесоохрана». В том числе им на помощь собираются отправить вертолеты Ми-8.

19 мая в степи Кызылординской области Казахстана нашли самолет Ан-2, совершивший экстренную посадку. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов после его исчезновения.

На борту самолета находились три человека, специалисты в течение всей поисково-спасательной операции не могли установить с ними связь. После обнаружения их эвакуировали в поселок Теренозек, при этом никому из членов экипажа медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в джунглях Амазонии в Боливии отыскали пропавший легкомоторный самолет.

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