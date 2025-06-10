В Росавиации прокомментировали инцидент с Ан-2 в Якутии

Росавиация: произошедшее с самолетом Ан-2 в Якутии является аварией

Росавиация классифицировала инцидент с Ан-2 в Республике Саха (Якутия) как аварию. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Росавиация классифицировала сегодняшнее авиационное событие, произошедшее с самолетом Ан-2 авиакомпании «МиАн», как аварию», — сказано в посте.

Кореняко отметил, что расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием республиканского МТУ Росавиации. Целью называют установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

До этого стало известно, что Ан-2 отображается на радаре.

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что в Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие природных пожаров. По информации журналистов, воздушное судно подало сигнал бедствия и после этого якобы пропало с радаров.

19 мая в степи Кызылординской области Казахстана нашли самолет Ан-2, совершивший экстренную посадку. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов после его исчезновения.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.