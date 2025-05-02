В Боливии нашли пропавший легкомоторный самолет, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает издание Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало.

Самолет обнаружила группа рыбаков. Они услышали крики о помощи возле моста Игнасио Муиба департамента Бени. Пассажиров госпитализировали.

До этого президент Боливии Луис Арсе отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции по факту исчезновения легкомоторного самолета.

В начале февраля в Подмосковье в районе аэродрома Мячково разбился легкомоторный самолет. Отмечалось, что борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, который попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

Ранее в Японии пропал вертолет скорой помощи.