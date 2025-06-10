Стали известны подробности о пропавшем в Якутии самолете

Самолет Ан-2, пропавший в республике Саха (Якутия), в настоящее время отображается на радаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной службы спасения.

«Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что сотрудники службы спасения не участвуют в поисковой операции.

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что в Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие природных пожаров. По информации журналистов, воздушное судно подало сигнал бедствия и после этого якобы пропало с радаров.

Всего на борту находились три человека — два члена экипажа и летчик-наблюдатель от ФБУ «Авиалесоохрана». Сейчас к предполагаемому месту аварийной посадки самолета направляются сотрудники МЧС РФ. Кроме того, в поисково-спасательной операции собираются задействовать вертолеты Ми-8.

Ранее на юго-востоке США упал самолет для прыжков с парашютом, на борту которого находились 20 человек.