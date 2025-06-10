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Организаторы атаки на аэродромы РФ Тимофеевы признаны экстремистами

Организаторов атаки на аэродромы РФ Тимофеевых внесли в список террористов
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Екатерина Гато/VK

Возможного организатора удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам Артема Тимофеева и его супругу Екатерину внесли в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует перечень Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 г.р. , г. Киев, Тимофеев Артем Игоревич, 08.12.1987 г.р. , гор. Житомир УССР», — сказано в перечне.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Исполнители атаки активировали БПЛА дистанционно и нанесли удары по аэродромам, на которых находились бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

При этом беспилотники вылетали из грузовиков, принадлежащих Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что его разыскивают правоохранительные органы.

Впоследствии агентство URA.RU узнало, что мужчина арендовал склад в Челябинске, где собирали дроны для атак на российские регионы. По данным СМИ, Тимофеев вместе с супругой сбежал из РФ за несколько дней до проведения операции.

Ранее стали известны подробности о бизнесе возможного организатора атак на аэродромы.

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