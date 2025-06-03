На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Силовики рассказали, что нашли на складе, где собирали украинские дроны

Неиспользованные части БПЛА нашли на складе в Челябинске, где собирали дроны ВСУ
close
Telegram-канал «Baza»

На складе в Челябинске, где собирали дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области, нашли неиспользованные части БПЛА. Об этом рассказал Ura.ru источник в силовых структурах.

«При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо, в спешке злоумышленники не успели замести следы», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, эксперты при обследовании помещений также выявили частицы взрывчатых веществ. Источник уточнил, что все, что было найдено, отправили на экспертизу.

По данным Ura.ru, склад находится на Свердловском тракте, 28А. Несколько дней там работает оперативно-следственная группа. Посторонним вход запрещен из-за «военной тайны».

Известно, что последним арендатором склада был уроженец украинского Житомира Артем Тимофеев. Агентство пишет, что именно на его фурах дроны отправились в Мурманскую и Иркутскую области. Сам Тимофеев скрылся из Челябинска и на данный момент объявлен в розыск.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Челябинске задержали арендодателей склада, где собирались FPV-дроны для атак на российские военные аэродромы. По данным издания, задержанные, предположительно, имеют отношение к организации логистических цепочек фур, которые были задействованы в атаке беспилотников.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. Главной целью беспилотников стала военная часть в поселке Средний в Иркутской области. Также украинцы пытались нанести удары по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Вражеские БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые участники этих атак уже задержаны.

Ранее момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами