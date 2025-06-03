Силовики рассказали, что нашли на складе, где собирали украинские дроны

Неиспользованные части БПЛА нашли на складе в Челябинске, где собирали дроны ВСУ

На складе в Челябинске, где собирали дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области, нашли неиспользованные части БПЛА. Об этом рассказал Ura.ru источник в силовых структурах.

«При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо, в спешке злоумышленники не успели замести следы», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, эксперты при обследовании помещений также выявили частицы взрывчатых веществ. Источник уточнил, что все, что было найдено, отправили на экспертизу.

По данным Ura.ru, склад находится на Свердловском тракте, 28А. Несколько дней там работает оперативно-следственная группа. Посторонним вход запрещен из-за «военной тайны».

Известно, что последним арендатором склада был уроженец украинского Житомира Артем Тимофеев. Агентство пишет, что именно на его фурах дроны отправились в Мурманскую и Иркутскую области. Сам Тимофеев скрылся из Челябинска и на данный момент объявлен в розыск.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Челябинске задержали арендодателей склада, где собирались FPV-дроны для атак на российские военные аэродромы. По данным издания, задержанные, предположительно, имеют отношение к организации логистических цепочек фур, которые были задействованы в атаке беспилотников.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. Главной целью беспилотников стала военная часть в поселке Средний в Иркутской области. Также украинцы пытались нанести удары по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Вражеские БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Как сообщили в Минобороны РФ, некоторые участники этих атак уже задержаны.

Ранее момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео.