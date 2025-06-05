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Стали известны подробности о бизнесе возможного организатора атак на аэродромы

Возможный организатор атак на аэродромы в РФ регистрировал бизнес на Украине
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Артём Тимофеев/VK

Предполагаемый организатор атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэродромы в российских регионах Артем Тимофеев регистрировал свой бизнес на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что принадлежащая мужчине компания была зарегистрирована в форме ООО в 2015 году. Ее деятельность связана с торговлей и транспортными перевозками.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Исполнители атаки активировали БПЛА дистанционно и нанесли удары по аэродромам, на которых находились бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

При этом беспилотники вылетали из грузовиков, принадлежащих Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что его разыскивают правоохранительные органы.

Впоследствии агентство URA.RU узнало, что мужчина арендовал склад в Челябинске, где собирали дроны для атак на российские регионы. По данным СМИ, Тимофеев вместе с супругой сбежал из РФ за несколько дней до проведения операции.

Ранее журналисты нашли дом возможного организатора атак БПЛА на регионы.

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