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Желание украинцев отказаться от Крыма и Донбасса возросло

«Страна.ua»: доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла до 39%
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Доля украинцев, которые хотят отказаться от территорий ради достижения мира, за последние полгода выросла и теперь составляет 39%. Это стало известно в результате опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Также в результате этого опроса выяснилось, что доля противников таких уступок постепенно сокращается с февраля 2022 года. По данным КМИС, три года назад 87% украинцев были против такого исхода конфликта, в 2025-м показатель снизился до 52%.

15 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отказывается юридически признавать частью РФ регионы, которые были утрачены в ходе референдумов в 2014 и 2022 году. По его словам, это является нарушением конституции.

В ответ на это председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал Зеленского «глупым человеком».

По мнению Рогова, Зеленский продолжает жить ненавистью и пытается обесценить и поставить под сомнение выбор, сделанный миллионами жителей новых субъектов — исторических регионов России.

В 2014 году около 96,6% жителей Крыма в ходе референдума проголосовали за воссоединение с Россией. В 2022 году жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей также сделали свой выбор в пользу присоединения к РФ.

Ранее Трамп заявил, что Крым в любом случае «останется в составе России» в рамках возможного мирного соглашения.

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