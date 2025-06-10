В Австрии увеличилось число погибших после стрельбы в школе

«Интерфакс»: в австрийской школе число погибших при стрельбе увеличилось до девяти

До девяти выросло число погибших при стрельбе в школе в Австрии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Инцидент произошел в австрийском городе Грац. Среди погибших семь учеников школы.

По некоторым сообщениям, стрелявшего ликвидировали.

До этого издание Kleine Zeitung опубликовало кадры эвакуации учеников школы в австрийском городе Граце, где произошла стрельба.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.

Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.

До этого в ДНР соседи открыли стрельбу по собачнице после того, как ее питомец якобы напал на женщину.

Ранее в Йемене мужчина устроил стрельбу в мечети.