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В Снежном соседи стреляли в собачницу после того, как ее питомец укусил человека

В Снежном собачница обвинила соседей в стрельбе из-за укуса питомца
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жительница ДНР пострадала после ссоры с соседями. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Снежном, где в пустующем доме вместе со своей дочерью жила пострадавшая по имени Екатерина. Некоторое время назад она стала подкармливать бездомных собак, в результате семья обзавелась 30 животными.

На этой почве у Екатерины нередко происходили конфликты с соседями. Одна женщина заявила, что ее укусила собака Екатерины, и спустя два дня пришла к хозяйке животного с мужчиной.

По словам самой пострадавшей, гости открыли по ней стрельбу из травматического пистолета и избили дочь. Пострадавшие обратились в полицию.

Известно, что в этот дом мать и дочь переехали спустя некоторое время после того, как лишились денег и жилья из-за мошенников. Их знакомая и владелица дома предложила поселиться у нее, так как постройка пустовала.

Ранее собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа.

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