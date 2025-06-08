В Йемене мужчина устроил стрельбу в мечети

Mareb Press: неизвестный бросил гранату и открыл огонь в мечети в Йемене

В провинции Эль-Байда (Йемен) неизвестный бросил гранату и открыл стрельбу в одной из местных мечетей. Об этом сообщает йеменское издание Mareb Press со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в субботу, 7 июня, во время вечерней молитвы в мечети в деревне Карн-аль-Асад в округе Эль-Арш. Уточняется, что территория провинции в настоящее время находится под контролем йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов).

«Мужчина, предположительно, страдающий от психических расстройств, бросил ручную гранату внутрь мечети, за этим последовала беспорядочная стрельба…» — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о взрыве в аэропорту йеменского города Аден. Утверждалось, что взрывчатка находилась в автомобиле, который стоял у внешнего входа в воздушную гавань. В результате инцидента оказался разрушен контрольно-пропускной пункт около гостиницы аэропорта.

В январе 2024 года в результате стрельбы неподалеку от мечети в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) местный Имам получил серьезные ранения.

Ранее в столице Йемена произошли сильные взрывы.