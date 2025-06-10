Неизвестный устроил стрельбу в австрийской школе

В школе в австрийском Граце произошла стрельба, погибли 5 человек

В австрийском городе Грац неизвестный устроил стрельбу в школе, погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В здание школы уже прибыли силовики. Подозреваемого нашли мертвым в одном из туалетов.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Помимо убитых, ранения получили еще несколько учеников. Им оказывают помощь.

Сообщается также, что во время стрельбы одна из учительниц забаррикадировалась в классе вместе со своими учениками.

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