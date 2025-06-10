Опубликованы кадры эвакуации детей из школы в Австрии, где произошла стрельба

В сети появилось видео эвакуации детей из школы в Граце, где произошла стрельба

В сети опубликовали видео эвакуации учеников школы в австрийском городе Граце, где произошла стрельба. Кадры появились в материале регионального издания Kleine Zeitung.

На видео можно увидеть, как полицейские выводят школьников из учебного заведения.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.

Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.

В результате атаки на школу погибли не менее восьми человек, есть еще пострадавшие, поэтому число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьника заставили извиняться на коленях и избили, угрожая пистолетом.