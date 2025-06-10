Появилось видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего в Якутии

Появилось видео с места обнаружения самолета Ан-2, пропавшего в Республике Саха (Якутия). Кадры публикует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На видео попал самолет, севший в поле. Судно нашла поисково-спасательная служба. На борту находилось 2 члена экипажа и 1 летчик-наблюдатель. Никто не пострадал.

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что Ан2 отображается на радаре.

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что в Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие природных пожаров. По информации журналистов, воздушное судно подало сигнал бедствия и после этого якобы пропало с радаров.

19 мая в степи Кызылординской области Казахстана нашли самолет Ан-2, совершивший экстренную посадку. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов после его исчезновения.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.