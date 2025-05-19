В Казахстане спасатели восемь часов искали экстренно севший самолет

Самолет Ан-2 нашли спустя восемь часов после экстренной посадки в Казахстане

В южной части Казахстана в степи Кызылординской области нашли самолет Ан-2, который совершил экстренную посадку. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС республики.

По информации спасателей, воздушное судно нашли спустя восемь часов после исчезновения.

Как сообщили в ведомстве, самолет летел в сторону района «Тан-Кумколь», когда совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека. Связь с экипажем пропала, их местоположение оставалось неизвестным.

Поиски продолжались до глубокой ночи. В итоге спустя восемь часов спасатели нашли самолет в степной местности и эвакуировали экипаж в ближайший населенный пункт — поселок Теренозек. По данным МЧС, медицинская помощь никому из находившихся на борту не понадобилась.

До этого в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум, но почти сразу командир судна решил вернуться. Однако лайнер провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.