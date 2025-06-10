В Якутии организовали проверку по факту исчезновения самолета Ан-2

Прокуратура начала проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Якутии

Прокуратура организовала проверку в связи с исчезновением самолета Ан-2 в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что специалисты уже нашли воздушное судно. Никто из находившихся на борту людей — двух членов экипажа и одного летчика-наблюдателя — не пострадал.

«Якутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с воздушным судном Ан-2. <...> Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили в надзорном ведомстве.

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил об исчезновении самолета, патрулировавшего леса в Якутии на наличие пожаров. По информации журналистов, воздушное судно подало сигнал бедствия и пропало с радаров. Однако в региональной службе спасения заявили, что Ан-2 по-прежнему отображается на радаре.

Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он рассказал, что последним сообщением от экипажа самолета стал сигнал аварийного маяка.

Ранее сельскохозяйственный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области.