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В Саратовской области совершил жесткую посадку Ан-2

«112»: в Саратовской области совершил жесткую посадку сельскохозяйственный Ан-2
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Виталий Аньков/РИА Новости

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна, ему в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

Источник РЕН ТВ уточнил, что пилот получил травмы. О других пострадавших не сообщается.

В конце мая в аэропорту Киренска в Иркутской области самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По данным ведомства, самолет выполнял рейс из Иркутска. Во время посадки у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место оперативно прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

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