В Госдуме забили тревогу из-за продажи детям одного вида мороженого

В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу детям мороженого с таурином

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином. Об этом пишет РИА Новости.

Лантратова обратила внимание на то, что продавцы порой не смотрят на установленную производителем маркировку «18+» и продают несовершеннолетним «энергетическое мороженое».

«Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему», — сказано в обращении депутата ГД к Колокольцеву.

Лантратова также попросила главу МВД ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение штрафов в размере до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, что энергетики наносят большой вред организму и приводят к проблемам с сердцем. Он отметил, что сегодня в России наблюдается рост числа инфарктов среди несовершеннолетних.

Ранее в Госдуме оценили идею о запрете кофе для детей и подростков.