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В РФ ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетических напитков
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение штрафов в размере до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте подчеркивается, что данная мера помимо прочих напитков распространяется и на энергетики.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которой было присвоено обозначение 14.16.1. Она устанавливает штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан в случае продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Должностным лицам за аналогичное правонарушение придется заплатить от 100 до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тыс. рублей.

4 июня члены Совета Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрили принятие закона о введении штрафов за продажу детям энергетических напитков. В мае такое же решение приняли депутаты Государственной думы.

Запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним вступил в силу в РФ с 1 марта текущего года. С того момента продавцов обязали просить покупателей предъявить документы, если у них возникнут сомнения насчет возраста клиента.

Ранее в ГД РФ назвали цель закона о штрафах за продажу детям энергетиков.

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