В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет РИА Новости.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — отмечается в сообщении.

Действие сигнала продлилось 26 минут.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность. Соответствующий сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

В воскресенье на территории Крыма четвертый раз за день была объявлена ракетная опасность, население призывали к бдительности. Уточнялось, что в общей сложности предупреждения от МЧС действовали около часа.

Вчера российские средства противовоздушной обороны сбили над Черным морем управляемую ракету «Нептун», запущенную с территории Украины.

Ранее в Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат «Азот».