На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

МЧС: в Краснодарском крае отменена ракетная опасность
close
Илья Питалев/РИА Новости

Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет РИА Новости.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — отмечается в сообщении.

Действие сигнала продлилось 26 минут.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность. Соответствующий сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

В воскресенье на территории Крыма четвертый раз за день была объявлена ракетная опасность, население призывали к бдительности. Уточнялось, что в общей сложности предупреждения от МЧС действовали около часа.

Вчера российские средства противовоздушной обороны сбили над Черным морем управляемую ракету «Нептун», запущенную с территории Украины.

Ранее в Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат «Азот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами