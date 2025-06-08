В Крыму объявили ракетную опасность в четвертый раз за воскресенье

РИА: в Республике Крым четвертый раз за воскресенье объявили ракетную опасность

На территории Республики Крым четвертый раз за воскресенье объявлена ракетная опасность, население призвали к бдительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.

Перед этим 8 июня сигнал о ракетной опасности в регионе поступал уже трижды. Уточняется, что в общей сложности предупреждения от министерства действовали около часа.

До этого ракетная опасность была объявлена в Крыму, местных жителей призвали сохранять бдительность 5 мая.

В мае в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Ранее жителей Черноморского побережья Краснодарского края предупредили о ракетной опасности.