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Очевидцы заявили о пожаре на комбинате «Азот» в Тульской области

В Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат «Азот»
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Reuters

Жители города Новомосковска в Тульской области заявили о налете беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, после атаки дронов произошло возгорание на территории комбината «Азот» (крупнейшего российского производителя аммиака и азотных удобрений).

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал о том, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников. Вскоре жители Новомосковска сообщили о взрывах в городе. Они слышали от пяти до восьми хлопков над городом. Кроме того, в небе были видны вспышки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее в Севастополе ввели два новых сигнала об опасности.

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