Жителей Черноморского побережья Краснодарского края предупредили о ракетной опасности

На территории Черноморского побережья в Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Об этом говорится в приложении МЧС России, пишет РИА Новости.

Сигнал о ракетной опасности получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района Краснодарского края в 12:40 мск. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность»», — сообщили в ведомстве.

8 июня ракетная опасность также была объявлена на территории Республики Крым. Население полуострова призвали быть бдительными.

Сигнал о ракетной опасности активизируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает людей о возможности обстрела земли с воздуха.

Для передачи сигнала задействованы все доступные средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Данные также дублируются на телевидении и в мессенджерах.

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