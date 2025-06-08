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Над Черным морем сбили украинскую ракету

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем
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President.gov.ua

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем управляемую ракету «Нептун», запущенную с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба в Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД», — отмечается в сообщении.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Соответствующий сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района Краснодарского края. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун». По его словам, в ракетной программе страны есть «существенные результаты». Он добавил, что дальность полета «Длинного Нептуна» составляет 1 тыс. км, и поблагодарил разработчиков, производителей и военных страны.

Ранее Зеленский заявил об испытании сверхдальнего БПЛА.

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