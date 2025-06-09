У мэра Красноярска, задержанного за взятку, нашли внедорожник и мотоцикл

Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Красноярска Владислав Логинов владеет автомобилем Range Rover Sport и мотоциклом BMW K 1600 GTL. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Согласно данным, в собственности Логинова находится внедорожник 2015 года выпуска и мотоцикл 2012 года. Ранее, в 2024 году, на его балансе также числился Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, был продан.

По рыночным оценкам, стоимость подержанного Range Rover Sport составляет от 2,7 до 5 млн рублей, BMW K 1600 GTL — от 990 тыс. до 1,6 млн рублей. Land Rover Discovery 2018 года оценивается в 3,5–4,5 млн рублей.

В декларации за 2021 год, когда Логинов был первым заместителем мэра, указано, что он владел тремя земельными участками (100, 600 и 900 кв. м — в последнем у него была доля), а также совместно с супругой — квартирой площадью 35 кв. м и домом более 238 кв. м. В собственности также значились катер «Амур» и лодочный прицеп.

Логинов возглавляет Красноярск с сентября 2022 года. До этого он около пяти лет работал в администрации города, пройдя путь от заместителя мэра до главы районных администраций.

Мэра подозревают в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники уточнило, что в администрации города также провели обыски.

По данным «Интерфакса», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. Сейчас Логинова этапируют в Москву для дальнейших разбирательств.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.