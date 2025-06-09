Силовики задержали мэра Красноярска

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники уточняет, что в настоящее время в администрации города проводятся обыски.

По данным «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Владимир Логинов родился в 1967 году в Ачинске в Красноярском крае. Профессиональный путь начал с технического образования: в 1987 году окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище, где получил квалификацию техника-электрика по авиационному приборному оборудованию. В 2008 году получил высшее образование в Сибирском федеральном университете по специальности «Экономика и управление в строительстве».

С 2012 по 2015 год Логинов занимал пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Затем в 2015-2016 годах работал в мэрии города заместителем главы департамента муниципального заказа. В 2016 году возглавил администрацию Свердловского района, позже руководил Советским районом Красноярска. В 2017 году стал первым вице-мэром города, этот пост занимал до 2022 года, когда был назначен главой Красноярска.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.