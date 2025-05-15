Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Московский суд на три месяца продлил бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Слушание проходило в Мещанском районном суде столицы.

«‎Суд отказал в удовлетворении ходатайства Копайгородского А.С. и его защитников об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в том числе, в виде домашнего ареста, запрета определенных действий», — сказано в сообщении.

14 мая сообщалось, что Мещанский суд Москвы оставил жену Копайгородского Янину в СИЗО еще на три месяца.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 мая стало известно, что Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток. Согласно материалам дела, Копайгородский и его супруга Янина занимались коррупцией почти два года и обогатились более чем на 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.