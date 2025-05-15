На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест экс-мэру Сочи

В Москве суд продлил экс-мэру Сочи Копайгородскому срок содержания под стражей

Московский суд на три месяца продлил бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Слушание проходило в Мещанском районном суде столицы.

«‎Суд отказал в удовлетворении ходатайства Копайгородского А.С. и его защитников об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в том числе, в виде домашнего ареста, запрета определенных действий», — сказано в сообщении.

14 мая сообщалось, что Мещанский суд Москвы оставил жену Копайгородского Янину в СИЗО еще на три месяца.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 мая стало известно, что Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток. Согласно материалам дела, Копайгородский и его супруга Янина занимались коррупцией почти два года и обогатились более чем на 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами