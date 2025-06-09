Мэра Красноярска этапируют в Москву по делу о взятке

ТАСС: задержанного по делу о взятке мэра Красноярска Логинова этапируют в Москву

Задержанного по подозрению во взяточничестве мэра Красноярска Владислава Логинова этапируют в Москву. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника, в столице ему изберут меру пресечения. Хотя Логинова и задержали в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия будут проходить в Москве.

Мэр подозревают в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники уточнило, что в администрации города также провели обыски.

По данным «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Владимир Логинов родился в 1967 году в Ачинске в Красноярском крае. В 2008 году получил высшее образование в Сибирском федеральном университете по специальности «Экономика и управление в строительстве».

С 2012 года он занимал руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства и муниципального заказа, возглавлял администрации Свердловского и Советского районов. В 2017 году стал первым вице-мэром, а в 2022-м был назначен главой города.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.