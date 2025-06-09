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В Казани произошел сильный пожар

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в лакокрасочном цеху в Юдино

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в районе поселка Юдино, передает Telegram-канал «Регион116 Казань».

По данным местных СМИ, огонь охватил склад с лакокрасочными материалами.

Позднее в главном управлении МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что на территории предприятия по улице Революционной произошло возгорание цистерн с растворителем.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные подразделения, огонь ликвидирован.

8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки тушат крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, к вечеру воскресенья пожар потушили.

До этого на улице Пермской в Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе. Сообщалось, что на 3-м этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.

Ранее в СК назвали предварительную причину пожара на востоке Москвы.

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