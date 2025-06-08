Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Москве

МЧС: в Москве ликвидирован пожар на складе, 33 человека эвакуированы

В Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На улице Пермская пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 3 этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали более 20 специалистов и 7 единиц техники.

8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки пытаются потушить крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.

До этого хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики после удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее в административном здании на востоке Москвы потушили пожар.