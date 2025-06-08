Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Москве

В Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«На улице Пермская пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на 3 этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали более 20 специалистов и 7 единиц техники.
8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки пытаются потушить крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.
До этого хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики после удара беспилотного летательного аппарата.
Ранее в административном здании на востоке Москвы потушили пожар.