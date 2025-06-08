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В СК назвали предварительную причину пожара на востоке Москвы

СК: причиной пожара на складе в Москве могло стать короткое замыкание
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МЧС России

Предварительной причиной пожара в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве стало короткое замыкание проводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК, передает ТАСС.

«По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ.

До этого сообщалось, что на третьем этаже здания на Пермской улице в Москве загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.

8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки тушат крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, к вечеру 8 июня пожар потушили.

До этого хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики после удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее в административном здании на востоке Москвы потушили пожар.

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