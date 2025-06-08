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Пожарные второй день тушат возгорание на складе в Подмосковье

Сотрудники МЧС вторые сутки тушат пожар на складе в подмосковном Пушкино
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МЧС России

Огнеборцы вторые сутки тушат крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

По ее данным, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.

Утром 8 июня Telegram-канал «112» сообщил, что во время пожара на складе в Пушкино пострадали три человека. Отмечается, что двух пострадавших госпитализировали с ожогами, а еще одному оказали помощь на месте — он получил тепловой удар.

Вечером 7 июня в подмосковном Пушкино огонь вспыхнул в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля.

По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

Позже в МЧС сообщили, что открытое горение на складе ликвидировано.

Ранее с сотрудниками горящего в Пушкино склада пропала связь.

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