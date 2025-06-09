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В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах трех городов России сняли временные ограничения на полеты
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Роман Владимиров/РИА Новости

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

9 июня в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Этой ночью сообщалось, что беспилотники атаковали Чебоксары. Город Борисоглебск Воронежской области также подвергся атаке дронов.

Поздно вечером 8 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.

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